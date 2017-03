Attention Filmmakers: This Filmmaker is Giving You Free Music for Your Soundtrack

I’ve recently decided to make my entire music catalogue, including soundtrack recordings and various other instrumental tracks, completely free to the public. The idea is to provide more free options to fellow DIY filmmakers seeking music for their films. As I have been making music and scoring my own films for nearly a decade, my catalogue has grown into quite a collection – but without a proper release, it seemed selfish to just keep this collection private.

READ MORE: Here’s How to Create Homemade Video Filters for Free

So instead, I’ve created a page on my official website where artists can browse each track. They vary in genres and the collection is ever-growing. I totally understand the frustration in the editing stages of not being able to locate down the right track, especially for free, and decided that instead of trying to release another soundtrack album, I would just allow the public to have an easy option. And since these were created in the most DIY spirit, hopefully they will work alongside other films made in the same nature.

You can preview a few songs below and check out the full catalogue here.

<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>; >http:="" courtneyfathomsell.bandcamp.com="" track="" bankrobber&quot<="" a>"=""><a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&quot&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>; &am…<="" a>"=""><a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>; >bankrobber"=""><a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber">Bankrobber</a&gt">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>; >http:="" courtneyfathomsell.bandcamp.com="" track="" bankrobber"&am…<="" a>"=""><a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber"&am…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/bankrobber&…</a>; by Courtney Fathom Sell</a>

<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>; >http:="" courtneyfathomsell.bandcamp.com="" track="" contemplation&quot<="" a>"=""><a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&quot&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>; &…<="" a>"=""><a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>; >contemplation"=""><a href="<a href="<a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation">Contemplation</a&gt">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>&quot">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>; >http:="" courtneyfathomsell.bandcamp.com="" track="" contemplation"&amp…<="" a>"=""><a href="<a href="<a href="<a href="http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation"&…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>">http://courtneyfathomsell.bandcamp.com/track/contemplation&a…</a>; by Courtney Fathom Sell</a>