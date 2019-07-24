Where to See ‘Once Upon a Time in Hollywood’ on Celluloid, Quentin Tarantino’s Preferred Format

Any bonafide Quentin Tarantino fan knows how the auteur wants you to see “Once Upon a Time in Hollywood”: on celluloid. That’s his preferred format at his own New Beverly Cinema.
For your viewing pleasure, IndieWire has obtained a list of theaters showing the film in 70mm (five screens) and 35mm (51), including 19 Alamo Drafthouses.
Here’s the list, in alphabetical order, by state and city. Showings in most locations start on Thursday, July 25 late afternoon local time.
70MM
|ARCLIGHT HOLLYWOOD
|HOLLYWOOD
|CA
|ALAMO DRAFTHOUSE NEW MISSION
|SAN FRANCISCO
|CA
|MUSIC BOX THEATRE 2
|CHICAGO
|IL
|VILLAGE EAST 7
|NEW YORK
|NY
|CINEPLEX VARSITY 12
|TORONTO
|ON
35MM
|ALAMO DRAFTHOUSE TEMPE
|TEMPE
|AZ
|CALIFORNIA 3
|BERKELEY
|CA
|ARCLIGHT CULVER CITY
|CULVER CITY
|CA
|ARCLIGHT HOLLYWOOD
|HOLLYWOOD
|CA
|ARCLIGHT LA JOLLA
|LA JOLLA
|CA
|ALAMO DRAFTHOUSE LOS ANGELES
|LOS ANGELES
|CA
|NEW BEVERLY
|LOS ANGELES
|CA
|VISTA
|LOS ANGELES
|CA
|GRAND LAKE 4
|OAKLAND
|CA
|PACIFIC PALISADES
|PACIFIC PALISADES
|CA
|ARCLIGHT PASADENA
|PASADENA
|CA
|BALBOA TWIN
|SAN FRANCISCO
|CA
|FOUR STAR TWIN
|SAN FRANCISCO
|CA
|ARCLIGHT SHERMAN OAKS
|SHERMAN OAKS
|CA
|SIE FILM CENTER 3
|DENVER
|CO
|ALAMO DRAFTHOUSE LITTLETON
|LITTLETON
|CO
|SUN-RAY THEATER
|JACKSONVILLE
|FL
|LOGAN THEATRE
|CHICAGO
|IL
|ALAMO DRAFTHOUSE MAIN ST
|KANSAS CITY
|KC
|COOLIDGE CNR. MOVIEHOUSE 2
|BROOKLINE
|MA
|SOMERVILLE THEATRE 5
|SOMERVILLE
|MA
|AFI SILVER THEATRE
|SILVER SPRING
|MD
|MICHIGAN
|ANN ARBOR
|MI
|WILLOW CREEK 12
|PLYMOUTH
|MN
|ALAMO RALEIGH
|RALEIGH
|NC
|ALAMO DRAFTHOUSE BROOKLYN
|BROOKLYN
|NY
|BAM ROSE CINEMAS 4
|BROOKLYN
|NY
|NITEHAWK PROSPECT PARK
|BROOKLYN
|NY
|JACOB BURNS FILM CENTER
|PLEASANTVILLE
|NY
|THE LITTLE THEATRE
|ROCHESTER
|NY
|ALAMO DRAFTHOUSE YONKERS
|YONKERS
|NY
|GATEWAY THEATRE 7
|COLUMBUS
|OH
|CINEMAGIC
|PORTLAND
|OR
|HOLLYWOOD 3
|PORTLAND
|OR
|ROXY THEATRE PHILADELPHIA
|PHILADELPHIA
|PA
|BELCOURT 3
|NASHVILLE
|TN
|ALAMO DRAFTHOUSE RITZ
|AUSTIN
|TX
|ALAMO LAKELINE
|AUSTIN
|TX
|ALAMO S LAMAR 9
|AUSTIN
|TX
|ALAMO VILLAGE
|AUSTIN
|TX
|ALAMO DRAFTHOUSE 7- CEDARS DOWNTOWN
|DALLAS
|TX
|ANGELIKA
|DALLAS
|TX
|ALAMO DRAFTHOUSE MONTECILLO
|EL PASO
|TX
|ALAMO DRAFTHOUSE LOS COLINAS
|IRVING
|TX
|ALAMO DRAFTHOUSE LUBBOCK
|LUBBOCK
|TX
|ALAMO DRAFTHOUSE MARKETPLACE
|NEW BRAUNFELS
|TX
|ANGELIKA
|PLANO
|TX
|ALAMO DRAFTHOUSE RICHARDSON 7
|RICHARDSON
|TX
|ALAMO PARK NORTH
|SAN ANTONIO
|TX
|UPTOWN
|SEATTLE
|WA
|ORIENTAL 3
|MILWAUKEE
|WI
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