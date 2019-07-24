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Where to See ‘Once Upon a Time in Hollywood’ on Celluloid, Quentin Tarantino’s Preferred Format

We've got every location in North America playing the film in 35mm and 70mm.

3 hours ago

Leonardo DiCaprio and Quentin Tarantino'Once Upon a Time in Hollywood' presentation, Arrivals, CinemaCon, Las Vegas, USA - 23 Apr 2018Sony Pictures Entertainment presentation

Leonardo DiCaprio and Quentin Tarantino

Rob Latour/REX/Shutterstock

Any bonafide Quentin Tarantino fan knows how the auteur wants you to see “Once Upon a Time in Hollywood”: on celluloid. That’s his preferred format at his own New Beverly Cinema.

For your viewing pleasure, IndieWire has obtained a list of theaters showing the film in  70mm (five screens) and 35mm (51), including 19 Alamo Drafthouses.

Here’s the list, in alphabetical order, by state and city. Showings in most locations start on Thursday, July 25 late afternoon local time.

70MM

ARCLIGHT HOLLYWOOD HOLLYWOOD CA
ALAMO DRAFTHOUSE NEW MISSION SAN FRANCISCO CA
MUSIC BOX THEATRE 2 CHICAGO IL
VILLAGE EAST 7 NEW YORK NY
CINEPLEX VARSITY 12 TORONTO ON

 

35MM

ALAMO DRAFTHOUSE TEMPE TEMPE AZ
CALIFORNIA 3 BERKELEY CA
ARCLIGHT CULVER CITY CULVER CITY CA
ARCLIGHT HOLLYWOOD HOLLYWOOD CA
ARCLIGHT LA JOLLA LA JOLLA CA
ALAMO DRAFTHOUSE LOS ANGELES LOS ANGELES CA
NEW BEVERLY LOS ANGELES CA
VISTA LOS ANGELES CA
GRAND LAKE 4 OAKLAND CA
PACIFIC PALISADES PACIFIC PALISADES CA
ARCLIGHT PASADENA PASADENA CA
BALBOA TWIN SAN FRANCISCO CA
FOUR STAR TWIN SAN FRANCISCO CA
ARCLIGHT SHERMAN OAKS SHERMAN OAKS CA
SIE FILM CENTER 3 DENVER CO
ALAMO DRAFTHOUSE LITTLETON LITTLETON CO
SUN-RAY THEATER JACKSONVILLE FL
LOGAN THEATRE CHICAGO IL
ALAMO DRAFTHOUSE MAIN ST KANSAS CITY KC
COOLIDGE CNR. MOVIEHOUSE 2 BROOKLINE MA
SOMERVILLE THEATRE 5 SOMERVILLE MA
AFI SILVER THEATRE SILVER SPRING MD
MICHIGAN ANN ARBOR MI
WILLOW CREEK 12 PLYMOUTH MN
ALAMO RALEIGH RALEIGH NC
ALAMO DRAFTHOUSE BROOKLYN BROOKLYN NY
BAM ROSE CINEMAS 4 BROOKLYN NY
NITEHAWK PROSPECT PARK BROOKLYN NY
JACOB BURNS FILM CENTER PLEASANTVILLE NY
THE LITTLE THEATRE ROCHESTER NY
ALAMO DRAFTHOUSE YONKERS YONKERS NY
GATEWAY THEATRE 7 COLUMBUS OH
CINEMAGIC PORTLAND OR
HOLLYWOOD 3 PORTLAND OR
ROXY THEATRE PHILADELPHIA PHILADELPHIA PA
BELCOURT 3 NASHVILLE TN
ALAMO DRAFTHOUSE RITZ AUSTIN TX
ALAMO LAKELINE AUSTIN TX
ALAMO S LAMAR 9 AUSTIN TX
ALAMO VILLAGE AUSTIN TX
ALAMO DRAFTHOUSE 7- CEDARS DOWNTOWN DALLAS TX
ANGELIKA DALLAS TX
ALAMO DRAFTHOUSE MONTECILLO EL PASO TX
ALAMO DRAFTHOUSE LOS COLINAS IRVING TX
ALAMO DRAFTHOUSE LUBBOCK LUBBOCK TX
ALAMO DRAFTHOUSE MARKETPLACE NEW BRAUNFELS TX
ANGELIKA PLANO TX
ALAMO DRAFTHOUSE RICHARDSON 7 RICHARDSON TX
ALAMO PARK NORTH SAN ANTONIO TX
UPTOWN SEATTLE WA
ORIENTAL 3 MILWAUKEE WI

 

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