Berlin International Film Festival Reveals 2020 Lineup

The festival's 70th edition will screen 18 films in competition, including movies from Sally Potter, Kelly Reichardt, and Eliza Hittman.

The Berlin International Film Festival on Wednesday morning revealed the main competition lineup and gala selections for festival’s 70th edition.

The festival, which begins February 20, will screen 18 films in competition, including movies from Sally Potter, Kelly Reichardt, and Eliza Hittman. Six are from female directors.

Among the gala presentations is Pixar’s” Onward.” The Dan Scanlon-helmed urban fantasy includes the voices of Tom Holland, Chris Pratt, Julia-Louis Dreyfus, Octavia Spencer, Mel Rodriguez, Kyle Bornheimer, Lena Waithe, and Ali Wong.

Here is the complete list:

Competition

“Berlin Alexanderplatz” (Germany/Netherlands)

Director: Burhan Qurbani

Cast: Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król, Annabelle Mandeng, Nils Verkooijen, and Richard Fouofié Djimeli

“DAU. Natasha” (Germany/Ukraine/United Kingdom/Russia)

Directors: Ilya Khrzhanovskiy and Jekaterina Oertel

Cast: Natalia Berezhnaya, Olga Shkabarnya, Vladimir Azhippo, Alexei Blinov, and Luc Bigé

“Domangchin yeoja” (“The Woman Who Ran”) (South Korea)

Director: Hong Sangsoo

Cast: Kim Minhee, Seo Younghwa, Song Seonmi, Kim Saebyuk, Lee Eunmi, Kwon Haehyo, Shin Seokho, Ha Seongguk

“Effacer l’historique” (“Delete History”) (France/Belgium)

Directors: Benoît Delépine, Gustave Kervern

Cast: Blanche Gardin, Denis Podalydès, and Corinne Masiero

“El prófugo” (“The Intruder”) (Argentina/Mexico)

Director: Natalia Meta

Cast: Érica Rivas, Nahuel Pérez Biscayart, Daniel Hendler, Cecilia Roth, Guillermo Arengo, Agustín Rittano, and Mirta Busnelli

“Favolacce” (“Bad Tales”) (Italy/Switzerland)

Directors: Damiano and Fabio D’Innocenzo

Cast: Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella, Gabriel Montesi, and Max Malatesta

“First Cow” (US)

Director: Kelly Reichardt

Cast: John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, Scott Shepherd, Gary Farmer, and Lily Gladstone

“Irradiés” (“Irradiated”) (France/Cambodia)

Director: Rithy Panh

“Le sel des larmes” (“The Salt of Tears”) (France/Switzerland)

Director: Philippe Garrel

Cast: Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms, Louise Chevillotte, and Souheila Yacoub

“Never Rarely Sometimes Always” (US)

Director: Eliza Hittman

Cast: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, and Sharon Van Etten

“Rizi” (“Days”) (Taiwan)

Director: Tsai Ming-Liang

Cast: Lee Kang-Sheng, Anong Houngheuangsy

“The Roads Not Taken” (UK)

Director: Sally Potter

Cast: Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, and Laura Linney

“Schwesterlein” (“My Little Sister”) (Switzerland)

Directors: Stéphanie Chuat and Véronique Reymond

Cast: Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller, Jens Albinus, Thomas Ostermeier, Linne-Lu Lungershausen, Noah Tscharland, Isabelle Caillat, Moritz Gottwald, and Urs Jucker

“Sheytan vojud nadarad” (“There Is No Evil”) (Germany/Czech Republic/Iran)

Director: Mohammad Rasoulof

“Siberia” (Italy/Germany/Mexico)

Director: Abel Ferrara

Cast: Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac

“Todos os mortos” (“All the Dead Ones”) (Brazil/France)

Director: Caetano Gotardo, Marco Dutra

Cast: Mawusi Tulani, Clarissa Kiste, Carolina Bianchi, Thaia Perez, Alaíde Costa, Leonor Silveira, Agyei Augusto, Rogério Brito, Thomás Aquino, and Andrea Marquee

“Undine” (Germany/France)

Director: Christian Petzold

Cast: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz

“Volevo nascondermi”(“Hidden Away”) (Italy)

Director: Giorgio Diritti

Cast: Elio Germano

Berlinale Special Gala

“Onward” (US)

Director: Dan Scanlon

Voice Cast: Tom Holland, Chris Pratt, Julia-Louis Dreyfus, Octavia Spencer, Mel Rodriguez, Kyle Bornheimer, Lena Waithe, and Ali Wong

“Curveball” (Germany)

Director: Johannes Naber

Cast: Sebastian Blomberg, Dar Salim, Virginia Kull, Michael Wittenborn, Thorsten Merten, and Franziska Brandmeier

“DAU. Degeneratsia” (“DAU. Degeneration”) (Germany/Ukraine/UK/Russia)

Directors: Ilya Khrzhanovskiy, Ilya Permyakov

“Speer Goes to Hollywood” (Israel)

Director: Vanessa Lapa

