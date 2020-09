‘Tenet’ in 70mm: The 7 Theaters Where You Can See It

With California and New York closed, 70mm screenings are a challenge — but it's a lot easier to find the Christopher Nolan film on IMAX.

More than most films, Christopher Nolan’s “Tenet” was made not only to be seen in theaters; it was shot in the 70mm and IMAX process, and produced to be seen on premium formats. IndieWire has compiled a list of 70mm and IMAX theaters playing “Tenet” in the United States. We also have confirmed 70mm print dates (that is, non-digital but projected on screen via film) among the initial dates. There are no 35mm dates.

The list provided by IMAX shows 211 theaters in the U.S. showing the film by Thursday, September 3 (with most having limited previews the prior Monday to Wednesday).

The U.S. engagements are in 39 states, some of which don’t include core urban areas such as Seattle, Oregon , Detroit, and Cleveland. Of the 11 states with no engagements, some have reopened but do not have IMAX locations. California, Maryland, New York, North Carolina, and D.C. remain fully closed for indoor theaters.

California announced Friday that some key areas, like the city of San Francisco and San Diego County, can open soon, but only with local officials agreeing. New Jersey just announced that theaters can open this Friday, September 4, so more may be added.

As limited dates for “Once Upon a Time…in Hollywood” and “The Joker” showed last year, there are few locations available to play 70mm on film; with California and New York closed, the options are even fewer.

70mm (film format)

Plaza – Atlanta GA

Music Box – Chicago IL

Willow Creek – Plymouth MN

Gateway Center – Columbus OH

Highland – Austin TX

70mm (IMAX format)

Wild River IMAX – Indianapolis IN

Autonation IMAX – Fort Lauderdale FL

Warner Bros.

Here are the U.S. IMAX dates set to open this week:

PATTON CREEK 15 + IMAX Hoover Alabama VALLEY BEND 18 + IMAX Huntsville Alabama FESTIVAL PLAZA 16 + IMAX Montgomery Alabama GOLDSTREAM STADIUM 16 + IMAX Fairbanks Alaska WESTGATE 20 + IMAX Glendale Arizona SUPERSTITION EAST 12 + IMAX Mesa Arizona DEER VALLEY 17 + IMAX Phoenix Arizona DESERT RIDGE 18 + IMAX Phoenix Arizona SURPRISE POINTE 14 + IMAX Surprise Arizona ARIZONA MILLS 25 + IMAX Tempe Arizona FOOTHILLS 15 + IMAX Tucson Arizona MALCO RAZORBACK CINEMA 16 IMAX Fayetteville Arkansas CHENAL 9 + IMAX Little Rock Arkansas ARAPAHOE CROSSINGS 16 + IMAX Aurora Colorado FLATIRON CROSSING 14 + IMAX Broomfield Colorado CAREFREE CIRCLE 16 + IMAX Colorado Springs Colorado COLORADO CENTER 8 + IMAX Denver Colorado HIGHLANDS RANCH 24 + IMAX Highlands Ranch Colorado COLORADO MILLS 16 + IMAX Lakewood Colorado ORCHARD 12 + IMAX Westminster Colorado WESTMINSTER PROMENADE 24 + IMAX Westminster Colorado DANBURY 16 + IMAX Danbury Connecticut BUCKLAND HILLS 18 IMAX Manchester Connecticut CONNECTICUT POST 14 + IMAX Milford Connecticut PLAINVILLE 20 + IMAX Plainville Connecticut PENN CINEMA RIVERFRONT & IMAX Wilmington Delaware ALTAMONTE MALL 18 + IMAX Altamonte Springs Florida REGENCY 20 + IMAX Brandon Florida CINEPOLIS POLK COUNTY 8 + IMAX Davenport Florida DESTIN COMMONS 14 + IMAX Destin Florida AUTONATION IMAX at MUSEUM OF SCIENCE & DISCOVERY Fort Lauderdale Florida GULF COAST TOWN CENTER STADIUM 16 + IMAX Fort Myers Florida REGENCY 24 + IMAX Jacksonville Florida HOLLYWOOD STADIUM 20 AND IMAX Naples Florida HOLLYWOOD STADIUM 16 IMAX Ocala Florida WOODLAND SQUARE 20 + IMAX Oldsmar Florida ORANGE PARK 24 + IMAX Orange Park Florida POINTE ORLANDO STADIUM 20 + IMAX Orlando Florida WATERFORD LAKES STADIUM 20 + IMAX Orlando Florida GRAND PIER PARK 16 + IMAX Panama City Beach Florida PEMBROKE PINES 9 + IMAX Pembroke Pines Florida BAYOU 15 + IMAX Pensacola Florida SARASOTA 12 + IMAX Sarasota Florida WORLD GOLF HALL OF FAME + IMAX St. Augustine Florida SUNDIAL 20 +IMAX St. Petersburg Florida SAWGRASS STADIUM 23 + IMAX Sunrise Florida TALLAHASSEE 20 + IMAX Tallahassee Florida VETERANS EXPRESSWAY 24 + IMAX Tampa Florida WEST MELBOURNE 12 + IMAX West Melbourne Florida NORTH POINT 12 + IMAX Alpharetta Georgia AUGUSTA EXCHANGE STADIUM 20 + IMAX Augusta Georgia MALL OF GEORGIA STADIUM 20 + IMAX Buford Georgia COLUMBUS PARK 15 + IMAX Columbus Georgia AVENUE FORSYTH 12 + IMAX Cumming Georgia ARBOR PLACE STADIUM 18 & IMAX Douglasville Georgia BARRETT COMMONS 14 + IMAX Kennesaw Georgia MACON STADIUM 16 + IMAX Macon Georgia SOUTHLAKE PAVILION 24 + IMAX Morrow Georgia ROYAL CINEMAS 13 & IMAX Pooler Georgia DOLE CANNERY 18 + IMAX Honolulu Hawaii BOISE STADIUM 21 + IMAX Boise Idaho MARCUS BLOOMINGTON GALAXY 14 CINE + IMAX Bloomington Illinois CITY NORTH STADIUM 14 AND IMAX THEATRE Chicago Illinois EDWARDSVILLE 12 + IMAX Edwardsville Illinois QUARRY 14 + IMAX Hodgkins Illinois LINCOLNSHIRE STADIUM 20 + IMAX Lincolnshire Illinois YORKTOWN 18 +IMAX Lombard Illinois NAPERVILLE 16 + IMAX Naperville Illinois NEW LENOX 14 + IMAX New Lenox Illinois NILES 12 + IMAX Niles Illinois OAK BROOK 12 + IMAX Oak Brook Illinois GRAND PRAIRIE 18 + IMAX Peoria Illinois ROCKFORD 16 + IMAX Rockford Illinois STREETS OF WOODFIELD 20 + IMAX Schaumburg Illinois VILLAGE CROSSING 18 + IMAX Skokie Illinois SOUTH BARRINGTON 30 + IMAX South Barrington Illinois SPRINGFIELD 12 + IMAX Springfield Illinois CINEMARK 16 + IMAX Woodridge Illinois SHOWPLACE EAST 18 + IMAX Evansville Indiana JEFFERSON POINT 18 + IMAX Fort Wayne Indiana INDIANAPOLIS 17 + IMAX Indianapolis Indiana TRADERS POINT 12 + IMAX Indianapolis Indiana CASTLETON SQUARE 14 + IMAX Indianapolis Indiana INDIANA STATE MUSEUM WHITE RIVER IMAX Indianapolis Indiana EASTSIDE 10 IMAX THEATRE Lafayette Indiana MUNCIE 12 + IMAX Muncie Indiana SCHERERVILLE 16 + IMAX Schererville Indiana COUNCIL BLUFFS 17 + IMAX Council Bluffs Iowa DAVENPORT 53RD 18 + IMAX Davenport Iowa PALMS THEATRES AND IMAX Waukee Iowa LEGENDS 14 + IMAX Kansas City Kansas TOWN CENTER 20 + IMAX Leawood Kansas MANHATTAN TOWN CENTER 13 + IMAX Manhattan Kansas STUDIO 28 KC + IMAX Olathe Kansas WARREN WEST IMAX THEATRE Wichita Kansas HAMBURG PAVILLION STADIUM 16 IMAX & RPX Lexington Kentucky STONYBROOK 20 + IMAX Louisville Kentucky NEWPORT ON THE LEVEE 20 + IMAX Newport Kentucky MALL OF LOUISIANA 15 + IMAX Baton Rouge Louisiana BATON ROUGE 16 + IMAX Baton Rouge Louisiana LOUISIANA BOARDWALK STADIUM 14 + IMAX Bossier City Louisiana ELMWOOD PALACE 20 + IMAX Harahan Louisiana WESTBANK PALACE 16 + IMAX Harvey Louisiana CLEARVIEW PALACE 12 + IMAX Metairie Louisiana GRAND 16 + IMAX Slidell Louisiana CINEMAGIC SACO 12 + IMAX Saco Maine BOSTON COMMON 19 + IMAX Boston Massachusetts LIBERTY TREE 20 + IMAX Danvers Massachusetts SOUTH BAY 12 + IMAX Dorchester Massachusetts METHUEN 20 + IMAX Methuen Massachusetts SHOWCASE RANDOLPH 16 + IMAX Randolph Massachusetts CHERRY BLOSSOM 14 + IMAX Traverse City Michigan EDEN PRAIRIE MALL 18 + IMAX Eden Prairie Minnesota SOUTHDALE CENTER 16 + IMAX Edina Minnesota ARBOR LAKES 16 + IMAX Maple Grove Minnesota MARCUS ROCHESTER GALAXY 14 + IMAX Rochester Minnesota ROSEDALE 14 AND IMAX THEATRE Roseville Minnesota MALCO GRANDVIEW 17 & IMAX THEATRE Madison Mississippi OZARK IMAX BRANSON Branson Missouri CHESTERFIELD 14 + IMAX Chesterfield Missouri INDEPENDENCE 20 + IMAX Independence Missouri BARRYWOODS 24 + IMAX Kansas City Missouri MARCUS RONNIE`S 20 CINE + IMAX Sappington Missouri SPRINGFIELD 11 + IMAX Springfield Missouri ST. LOUIS SCIENCE CENTER OMNIMAX St. Louis Missouri SHILOH 14 + IMAX Billings Montana MISSOULA 12 + IMAX Missoula Montana WESTROADS 14 + IMAX Omaha Nebraska OAKVIEW 24 + IMAX Omaha Nebraska SUNSET STATION STADIUM 13 + IMAX Henderson Nevada TOWN SQUARE 18 + IMAX Las Vegas Nevada RED ROCK STADIUM 15 + IMAX Las Vegas Nevada ALIANTE STATION 16 + IMAX North Las Vegas Nevada GALAXY LUXURY+ SPARKS & IMAX Sparks Nevada CINEMAGIC HOOKSETT 15 + IMAX Hooksett New Hampshire THE GREENE 14 + IMAX Beavercreek Ohio LENNOX 24 AND IMAX THEATRE Columbus Ohio EASTON TOWN CENTER 30 + IMAX Columbus Ohio GROVE CITY 14 + IMAX Grove City Ohio SHOWCASE SPRINGDALE 18 + IMAX Springdale Ohio WESTCHESTER 18 + IMAX West Chester Ohio CROCKER PARK STADIUM 16 + IMAX Westlake Ohio PATRIOT 13 + IMAX Lawton Oklahoma MOORE WARREN IMAX THEATRE Moore Oklahoma QUAIL SPRINGS 24 + IMAX Oklahoma City Oklahoma SOUTHROADS 20 + IMAX Tulsa Oklahoma CINEMARK 17 TULSA + IMAX Tulsa Oklahoma OLD MILL STADIUM 16 + IMAX Bend Oregon VALLEY RIVER CENTER STADIUM 15 + IMAX Eugene Oregon NESHAMINY 24 + IMAX Bensalem Pennsylvania CENTER VALLEY 16 + IMAX Center Valley Pennsylvania DICKSON CITY STADIUM 14 & IMAX Dickson City Pennsylvania DOWNINGTOWN CINEMA STADIUM 16 + IMAX Downingtown Pennsylvania PENN CINEMA 14 + IMAX Lititz Pennsylvania KING OF PRUSSIA STADIUM 16 AND IMAX Montgomery County Pennsylvania READING MOVIES 11 + IMAX Reading Pennsylvania WATERFRONT 22 + IMAX West Homestead Pennsylvania QUEENSGATE MOVIES 13 & IMAX York Pennsylvania PROVIDENCE PLACE 16 + IMAX Providence Rhode Island SANDHILL CINEMA 16 IMAX Columbia South Carolina SIMPSONVILLE STADIUM 14 & IMAX Simpsonville South Carolina EAST RIDGE 18 + IMAX Chattanooga Tennessee THOROUGHBRED 20 + IMAX Franklin Tennessee STREET OF INDIAN LAKE STADIUM + IMAX Hendersonville Tennessee PINNACLE STADIUM CINEMAS 17 + IMAX Knoxville Tennessee MALCO PARADISO CINEMA GRILL 16 IMAX Memphis Tennessee OPRY MILLS STADIUM 20 + IMAX Nashville Tennessee AMARILLO STAR STADIUM 14 + IMAX Amarillo Texas BARTON CREEK 14 + IMAX Austin Texas BULLOCK TEXAS STATE HISTORY MUSEUM AUSTIN IMAX Austin Texas GATEWAY STADIUM 16 + IMAX Austin Texas CENTURY 16 + IMAX Corpus Christi Texas NORTHPARK 15 + IMAX Dallas Texas CINEMARK 17 DALLAS + IMAX Dallas Texas PREMIERE IMAX EL PASO 17 El Paso Texas STONEBRIAR 24 + IMAX Frisco Texas FIREWHEEL 18 + IMAX Garland Texas HIGHLAND VILLAGE 12 + IMAX Highland Village Texas STUDIO 30 + IMAX Houston Texas GULF POINTE 30 + IMAX Houston Texas HOUSTON MARQ*E IMAX THEATRE Houston Texas DEERBROOK 24 IMAX THEATRE Humble Texas PREMIERE IMAX LUBBOCK 16 Lubbock Texas TALL CITY STADIUM 14 IMAX Midland Texas PERMIAN PALACE STADIUM 11 IMAX Odessa Texas GRAND PARKWAY 22 AND IMAX THEATRE Richmond Texas SANTIKOS PALLADIUM 19 IMAX San Antonio Texas METROPARK SQUARE 10 AND IMAX Shenandoah Texas FOUNTAINS 18 + IMAX Stafford Texas LONE STAR 19 & IMAX Tomball Texas TYLER 14 + IMAX Tyler Texas GALAXY 16 + IMAX Waco Texas PARKS AT ARLINGTON 18 + IMAX Arlington Texas PREMIERE IMAX BRYAN 16 Bryan Texas EDINBURG 18 + IMAX Edinburg Texas GRAPEVINE MILLS 30 + IMAX Grapevine Texas WILLOWBROOK 24 + IMAX Houston Texas MESQUITE 30 + IMAX Mesquite Texas RIVERCENTER 11 + ALAMO IMAX San Antonio Texas FIRST COLONY 24 + IMAX Sugarland Texas MEGAPLEX 14 AT LEGACY CROSSING + IMAX Centerville Utah MEGAPLEX THEATRES @JORDAN COMMONS + IMAX Sandy Utah MEGAPLEX THEATRES @ THE DISTRICT + IMAX South Jordan Utah MEGAPLEX THEATRES @ GENEVA + IMAX Vineyard Utah MEGAPLEX THEATRES AT VALLEY FAIR MALL + IMAX West Valley City Utah HOFFMAN 22 + IMAX Alexandria Virginia STONEFIELD STADIUM 14 & IMAX Charlottesville Virginia FREDERICKSBURG 14 + IMAX Fredericksburg Virginia HAMPTON TOWNE CENTRE 24 + IMAX Hampton Virginia MANASSAS 14 + IMAX Manassas Virginia TYSONS CORNER 16 + IMAX McLean Virginia COMMONWEALTH STADIUM 20 + IMAX Midlothian Virginia SHORT PUMP 14 STADIUM & IMAX Richmond Virginia LYNNHAVEN 18 + IMAX Virginia Beach Virginia POTOMAC MILLS 18 + IMAX Woodbridge Virginia MARTIN VILLAGE STADIUM 16 + IMAX Lacey Washington MAYFAIR 18 + IMAX Wauwatosa Wisconsin

